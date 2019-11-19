Компания Таруты увеличит привлеченный у малоизвестной компании кредит на $22 миллиона

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, данное согласие значится в проекте решения в рамках повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 6 декабря текущего года.

"Предоставить согласие генеральному директору на заключение значительной сделки (правочин), предметом которого является имущество рыночной стоимостью, превышающей 25% стоимости активов общества по данным последней годовой финансовой отчетности, и относительно совершения которого есть заинтересованность, а именно – предоставить гендиректору общества согласие на заключение дополнительного соглашения к действующему договору о предоставлении ссуды относительно увеличения суммы договора, между обществом и Twelveblizzard Holdings Limited (Британские Виргинские острова) на общую сумму до $22 млн", – говорится в проекте решения.

Ранее сообщалось, что акционеры УГМК на назначенном на 17 декабря собрании акционеров намерены продлить полномочия действующего гендиректора компании Валентина Собчука еще на один год. При этом уточнялось, что полномочия Собчука в предыдущем сроке завершаются 18 декабря текущего года, а в новом сроке начинаются с 19 декабря 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Акционеры также намерены 17 декабря подвести итоги работы компании за 2019 год и определиться с основными направлениями деятельности на 2020 год.

УГМК создана в 1998 году. Занимает лидирующие позиции среди металлотрейдеров Украины по продажам металлопроката и труб.

По данным НДУ на третий квартал 2019 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находится 50% акций ЧАО, Frankiro Holdings Limited (обе – Кипр, зарегистрированные по одному юридическому адресу) – 34,1639%, Lanacomo Limited и Leadpoint Holding (обе – Кипр) находится по 5,418% акций, ООО "УГМК – Николаев" – 5%.

При этом, согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис Исраэлян. Ранее бенефициарами значились Тарута и гендиректор "ИСД" Олег Мкртчан.

Уставный капитал УГМК составляет 22,028 млн грн, номинал акции – 1 грн.