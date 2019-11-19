"Украинское Дунайское пароходство" получило нового руководителя

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Хомяков назначен в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры №29-Ос от 8 ноября 2019 года.

"Основываясь на кадровом потенциале и желании коллектива работать на благо предприятия, мы сможем создать социальный плацдарм для повышения зарплат, благосостояния работников и, соответственно, улучшения финансовых показателей компании. Новый менеджмент, нацеленный прежде всего на развитие, будет основываться в своей работе на привлечении долгого стратегического финансирования с целью ремонта флота, расширения горизонтов существующих логистических цепочек и углубления сотрудничества с партнерами пароходства. Таким образом мы будем увеличивать грузопоток через наш город и предприятие", – сказал Хомяков.

По информации СМИ, Алексей Хомяков ранее работал в юридической компании "Астерс". Также у него есть опыт работы в судоходной компании "Укрречфлот". Основным направлением деятельности Хомякова является налоговое право.

Как сообщалось, в начале октября министр инфраструктуры Владислав Криклий прекратил полномочия предыдущего главы правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрия Чалого.