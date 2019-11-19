"Укрнафта" с начала года выплатила 5,9 миллиарда рентных платежей

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

За октябрь в бюджеты всех уровней "Укрнафта" оплатила 524,4 млн грн рентной платы, в том числе 26,2 млн грн - в местные бюджеты.

В 2019 году наибольшие поступления по рентной плате "Укрнафты" получили бюджеты Сумской (126,2 млн грн), Ивано-Франковской (65,1 млн грн) и Полтавской (46,4 млн грн) областей.

Поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе и используются общинами преимущественно для реализации локальных инфраструктурных и социальных проектов.