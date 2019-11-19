БизнесЦензор

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19.11.19 19:04

"Укрнафта" с начала года выплатила 5,9 миллиарда рентных платежей

За 10 месяцев 2019 года ПАО "Укрнафта" выплатило 5,91 млрд грн рентной платы в государственный и местные бюджеты разных уровней за пользование недрами. Из них 295,7 млн грн поступило в местные бюджеты согласно закрепленного в законодательстве механизма распределения рентной платы за добычу нефти и газа.

укрнафта

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

За октябрь в бюджеты всех уровней "Укрнафта" оплатила 524,4 млн грн рентной платы, в том числе 26,2 млн грн - в местные бюджеты.

В 2019 году наибольшие поступления по рентной плате "Укрнафты" получили бюджеты Сумской (126,2 млн грн), Ивано-Франковской (65,1 млн грн) и Полтавской (46,4 млн грн) областей.

Поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе и используются общинами преимущественно для реализации локальных инфраструктурных и социальных проектов.

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