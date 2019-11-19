Нацбанк утвердит стратегию развития финансового сектора на 5 лет

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, выступая на 20-летии Европейской бизнес-ассоциации в Киеве 19 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смолий уточнил, что в декабре будет уже финальная версия, когда бизнес подаст замечания, а в январе - презентация и утверждение.

Смолий напомнил пять ключевых приоритетов стратегии: укрепление макростабильности; содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и стимулирование инновационного развития финансового сектора.