БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
19.11.19 18:53

Нацбанк утвердит стратегию развития финансового сектора на 5 лет

Национальный банк Украины на днях обнародует доработанный проект новой пятилетней Стратегии развития финсектора, чтобы выйти на его утверждение в январе 2020 года.

Нацбанк утвердит стратегию развития финансового сектора на 5 лет

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, выступая на 20-летии Европейской бизнес-ассоциации в Киеве 19 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смолий уточнил, что в декабре будет уже финальная версия, когда бизнес подаст замечания, а в январе - презентация и утверждение.

Смолий напомнил пять ключевых приоритетов стратегии: укрепление макростабильности; содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и стимулирование инновационного развития финансового сектора.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100