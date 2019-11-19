БизнесЦензор

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19.11.19 18:20

Количество участков дорог, контролируемых TruCAM, с завтрашнего дня увеличится в полтора раза. СПИСОК

С 20 ноября на дорогах Украины добавится 57 новых контролируемых участков на автодорогах.

trucam

Об этом со ссылкой на Патрульную полицию сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Всего на дорогах будет работать 115 приборов TruCAM, а измеряться скорость будет на 186 участках", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что с начала работы прибора (октябрь 2018 года) патрульные привлекли к ответственности около 350 тыс. нарушителей.

Радары фото- и видеофиксации скорости TruCam украинская патрульная полиция начала использовать с 8 октября 2018 года.

По состоянию на сентябрь количество административных правонарушений, зафиксированных с помощью данных радаров, составляло 302 тыс.

Количество участков дорог, контролируемых TruCAM, с завтрашнего дня увеличится в полтора раза 01
Количество участков дорог, контролируемых TruCAM, с завтрашнего дня увеличится в полтора раза 02

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