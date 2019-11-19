Польша переплачивает России за газ около $250 миллионов в год, – глава PGNIG

Об этом говорится в заявлении главы польской нефтегазовой компании PGNiG Петра Возняка, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Мы ожидаем решения арбитража с "Газпромом". Это означает более дешевую цену на газ на ближайшие три года, когда контракт с ним еще будет действовать. Мы переплачивали по рыночным ценам около миллиарда злотых в год", - заявил Возняк.

Недавно PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях не продлять контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку природного газа в Польшу истекает в 2022 году. Импорт из России в 2018 году сократился на 6,4% и составил около 9,04 млрд кубометров газа.

Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Арбитраж Стокгольма в июле вынес промежуточное решение по иску PGNiG к "Газпрому" о пересмотре цен на газ.

"Газпром" тогда сообщал, что суд согласился с его доводами и полностью отказал польской компании в изменении цены поставок газа. Однако польская сторона трактует судебное решение в свою сторону. PGNiG сообщала, что арбитражный суд признал доводы компании и постановил в частичном решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого "Газпром" поставляет газ в Польшу (так называемый "Ямальский контракт").

В октябре 2018 года "Газпром" обжаловал в Стокгольмском суде промежуточное решение арбитража.

В январе-сентябре 2019 года Польша снизила закупки газа у России на 21%. При этом доля российского топлива в общем газовом импорте Польши снизилась с 75% в 2018 году до 58%.

К концу 2022 года Польша планирует полностью отказаться от российского газа. Новыми поставщиками могут стать США и Катар.

По словам главы PGNiG Петра Возняка, сотрудничество с холдингом "Газпром" создает риски, а цена газа, поставляемого российской компанией, завышена.