"Аграрный Фонд" может возглавить его бывший менеджер, уволенный в 2015 году

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на экс-председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко на своей странице в Facebook.

Барышев подал декларацию кандидата на пост и.о. главы "Аграрного фонда" 15 ноября.

"Для общественности, кто еще не знает, и лично для министра Тимофея Милованова делюсь инсайдом: я лично увольнял Ивана Барышева из ПАО "Аграрный фонд" в 2015 году. Его больше можно отнести к группе Арбузова-Колобова-Присяжнюка-Давиденко-Приходько-Кирюка-Драня – группа руководителей времен Януковича 2010-2014", – написал Радченко.

По словам Радченко, именно в это время "Аграрный фонд" пострадал больше всего, больше всего было реализовано коррупционных схем и хищений.

"Именно тогда были выведены более 2 млрд грн через Брокбизнесбанк. А концентрация (риск невозврата) заключенных Барышевым в 2014 г. форвардов на одну известную группу составила почти 900 млн грн", – сообщил Радченко.

Напомним, что ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил об увольнении Андрея Радченко. Но официального документа об увольнении пока нет.