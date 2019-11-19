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19.11.19 17:36

Послы G7 приветствуют запуск процесса открытия рынка земли в Украине

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) поддерживает открытие свободного рынка земли в Украине, поскольку это поможет раскрыть потенциал сельскохозяйственного сектора страны.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение послов G7, передает БизнесЦензор.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец моратория на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

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