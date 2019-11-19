Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019 года, – глава МИД Германии

Об этом заявил глава немецкого министерства иностранных дел Хайко Маас на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - сказал Маас.

Глава МИД Германии подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг "газовой" темы, которые возникли в последнее время.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься вопрос транзита газа на встрече в Нормандском формате в Париже, Маас отметил, что не может сказать, "кто будет поднимать какие вопросы" во время этой встречи.

"Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер (Германии Ангела Меркель) уже много месяцев назад четко сказала президенту (РФ Владимиру) Путину, что реализация альтернативного газового транзита в Украине, и на будущее, для нас является очень важной темой. И президент Путин дал ей (Меркель) некоторые обещания, и мы сейчас находится на этапе реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован", - пояснил глава МИД Германии.

Маас указал, что в данном вопросе есть еще много проблем, которые нужно решить, но он оптимистично настроен насчет того, что удастся выполнить обещанное.

"И здесь есть поддержка, в том числе, европейская поддержка, и я являюсь оптимистом в том, что и в будущем будет альтернативный транзит газа через территорию Украины", - подчеркнул Маас.