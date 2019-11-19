Нацкомиссия одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу на 13% вместо 36%

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 19 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, изначально регулятор планировал внести в повестку дня проект, предусматривающий рост тарифа на передачу на 36% – до 158,28 грн/МВт-ч. Однако перед заседанием в документ были внесены уточнения, корректирующие запланированный тариф (на уровне 158,28 грн/МВт-ч) на 16,8% в сторону уменьшения – до 131,71 грн/МВт-ч.

Тариф на диспетчеризацию перед одобрением проекта постановления не уточнялся.

Проекты тарифов НЭК для общественного обсуждения будут обнародованы на сайте регулятора.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.