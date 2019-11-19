Продажа услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи сократилась на 1,2%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объем реализованных международных услуг за указанный период, в частности, составил 5,82 млрд грн, показав рост в абсолютных ценах на 19,71% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом в абсолютных ценах объем реализации услуг почтовой и курьерской деятельности вырос за девять месяцев текущего года на 12,42% – до 4,76 млрд грн, в том числе международных услуг – 1,807 млрд грн (рост на 13,32% к аналогичному периоду прошлого года).

Объем реализации услуг мобильной связи, по данным Госстата, сократился на 2,37% и составил 27,72 млрд грн, в том числе международных услуг – на 3,26 млрд грн (рост на 35,84%).

Объем реализации интернет-услуг в январе-сентябре 2019 года увеличился на 12,8% – до 10,05 млрд грн, в том числе международных услуг – на 208,4 млн грн (сокращение на 3,79%).

Согласно Госстату, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывалось 27,52 млн абонентов интернета, в том числе 24,523 млн физлиц. Из них в Киеве – 1,745 млн абонентов (1,628 млн физлиц).

Количество абонентов многоканального телевидения в стране, согласно статданным, к 1 октября составило: 2,444 млн абонентов кабельного телевидения (2,426 млн физлиц), из которых в Киеве 1,477 млн (1,47 млн физлиц). При этом количество абонентов спутникового телевидения составило 37,1 тыс. (37 тыс. физлиц-абонентов), а к интерактивному телевидению было подключено 294,5 тыс. абонентов (294 тыс. физлиц).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

С первого квартала 2019 года Госстат изменил формат публикации статистики с целью обеспечения выполнения требований закона "О государственной статистике" в части конфиденциальности статистической информации.