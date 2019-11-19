Зеленский подписал закон о свободном доступе к побережью водоемов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Закон запрещает ограничение права общего водопользования; обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

В частности, согласно документу, ограничение беспрепятственного или бесплатного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные действия, совершенные в течение года, караются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Реализация норм закона будет способствовать усилению защиты конституционных прав граждан на пользование природными объектами, обеспечению беспрепятственного доступа граждан к таким объектам, освобождению прибрежных защитных полос от имеющихся ограждений или других конструкций, которые этому препятствуют.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.