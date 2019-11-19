Фонд госимущества продал "Украину туристическую" за 60 миллионов

Согласно объявлению о торгах в системе "ProZorro.Продажи", стартовая цена лота составила 44,8 млн грн, что вдвое ниже цены на первых торгах (89,6 млн грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Другими участниками аукциона были ООО "Пиканте", ООО "Спецавтоинвест" и ООО "Ремедио".

В лот вошел государственный пакет акций в размере 100% уставного капитала АО "Украина туристическая".

Кроме того, "Украина туристическая", основной вид деятельности которой – работа туроператоров и турагентств, владеет 81,02% акций ПАО "Туристический комплекс "Пролисок", расположенного на просп. Победы, 139 в Киеве.

По данным портала "Купизалог", площадь туркомплекса "Пролисок" составляет 9,6 тыс. кв. м. В пользовании также находится земельный участок площадью 18 га. Гостиница включает 120 номеров, коттедж на шесть мест и кемпинг, ресторан с тремя залами от 45 до 120 мест, конференц-зал.

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Как сообщалось, изначально Фонд госимущества Украины выставил в сентябре на продажу 100% уставного капитала АО "Украина туристическая" за 89,6 млн грн.

Экс-глава Фонда госимущества Виталий Трубаров отмечал, по состоянию на 1 июля 2019 года просроченная кредиторская задолженность АО "Украина туристическая" составила 472,2 тыс. грн, задолженность по зарплате – 9,4 тыс. грн, перед бюджетом – 1,7 тыс. грн.

Согласно условиям продажи, покупатель пакета акций обязан в течение одного года обеспечить сохранение видов деятельности АО, а в течение шести месяцев погасить все задолженности.

По данным Фонда, АО "Украина туристическая" по итогам 2018 года увеличило чистый убыток в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом – до 142,6 тыс. грн. По итогам первого квартала-2019 чистый убыток составил почти 20 тыс. грн.

ООО "Строительный союз "Монолит" создано в 2008 году.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей собственником является ООО "Евробудгарант" (100%). Конечным бенефициаром указан Игорь Гуда. Он также владеет стройкомпаниями "Креатор-Буд" и "Строительный Альянс-Плюс", реализующими проекты в Тернополе, Львове и Киеве. В столице "Креатор-Буд" намерен реализовать проект жилого комплекса Creator City по ул. Дегтяревской, 17-19 в Шевченковском районе, включающий восемь 24-этажных домов на 1,9 тыс. квартир.

Зарегистрированный капитал ООО "Строительный союз "Монолит" на ноябрь-2019 составляет 52 тыс. грн.