Государственные банки закончили третий квартал с рекордной прибылью

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 октября 2019 года прибыль государственных банков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины всей прибыли банков сформировал "Приватбанк" - 27 млрд грн.

В третьем квартале продолжилась тенденция активного роста потребительского кредитования, которое через высокий спрос остается одним из самых доходных источников для банков. Объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора в третьем квартале увеличился на 3 млрд грн, или 6,5% (по сравнению с началом года - на 8 млрд грн, или 17%), что в свою очередь положительно повлияло на качество кредитного портфеля.

Отчетный квартал также характеризовался существенным ростом депозитов корпоративного сектора, объем которых по сравнению с 1 июля 2019 года вырос на более 15 млрд грн.