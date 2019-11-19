БизнесЦензор

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19.11.19 20:16

"Укргидроэнерго" заказало систему видеонаблюдения для ГЭС за 76 миллионов

ЧАО "Укргидроэнерго" 15 ноября по результатам тендера заказало ООО "Билинтех Украина" создание системы видеонаблюдения за 76,14 млн грн.

гэс,запорожье,днепровская

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 2020 года поставят систему технологического видеонаблюдения на базе оборудования производства компании Huawei (Китай) для производственных помещений гидроэлектростанций для филиалов "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС", "Каневская ГЭС" и "Днепровская ГЭС".

Из общей суммы на оборудование отведено 40,64 млн грн, а на работы – 35,5 млн грн.

Согласно смете без НДС, 475 видеокамер Huawei IPC6355-VRZ заказали по 16 567 грн. На сайте Alibaba их цены достигают $650 или 15 743 грн без доставки, а оптовые еще ниже.

Четыре коммутатора ядра Huawei S6720-32X-SI-32S-AC купили по 168 тыс. грн. Заказчик на рассмотрении жалобы ООО "Рамзес Холд" в АМКУ заявил, что, по данным интернет-ресурсов, цена такого коммутатора может различаться в пределах 62-106 тыс. грн. Это в полтора раза дешевле договорной цены. Однако победитель, как того требовала тендерная документация, принес справку от ГП "Госвнешинформ", в которой коммутаторы с доставкой стоили 168-176 тыс. грн без НДС. При этом вышеупомянутых видеокамер в справке вообще не оказалось.

Гарантийный срок на объект работ составляет 10 лет, а на оборудование – год.

Цена сделки на 12% ниже ожидаемой стоимости закупки в 86,2 млн грн.

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Более дорогими конкурентами победителя торгов на малоактивных торгах были столичные ООО "Принт Эксперт" Екатерины Самар, Александра Савенко и Владимира Сечкин и ООО "ИТ-Интегратор" Надежды Омельченко, экс-менеджера фирм Александра Кардакова.

Основателем и директором "Билинтех Украины" является Виктор Шахов, который в свое время был советником Сергея Рыбки – экс-председателя правления АО "Гипросвязь" Госспецсвязи.

Ранее соучредителем был Владислав Бибик, до того – Олег Деревянченко, а по крайней мере до конца 2014 года – Виктор Белов, заместитель Рыбки на прежней должности в "Гипросвязи". Белов также был первым заместителем бывшего и. о. директора ГП "Украинский научно-исследовательский институт связи" ("УНИИС") Госспецсвязи Сергея Мороза. Тот владеет ООО "ВМ Констракшн Украина", которое с 2017 года получило подрядов исключительно у КГГА на 396,77 млн грн, преимущественно по созданию сетевой инфраструктуры.

Всего с 2015 года "Билинтех Украина" получила подрядов на 392,9 млн грн, преимущественно у КГГА.

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