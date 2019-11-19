"Укргидроэнерго" заказало систему видеонаблюдения для ГЭС за 76 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 2020 года поставят систему технологического видеонаблюдения на базе оборудования производства компании Huawei (Китай) для производственных помещений гидроэлектростанций для филиалов "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС", "Каневская ГЭС" и "Днепровская ГЭС".

Из общей суммы на оборудование отведено 40,64 млн грн, а на работы – 35,5 млн грн.

Согласно смете без НДС, 475 видеокамер Huawei IPC6355-VRZ заказали по 16 567 грн. На сайте Alibaba их цены достигают $650 или 15 743 грн без доставки, а оптовые еще ниже.

Четыре коммутатора ядра Huawei S6720-32X-SI-32S-AC купили по 168 тыс. грн. Заказчик на рассмотрении жалобы ООО "Рамзес Холд" в АМКУ заявил, что, по данным интернет-ресурсов, цена такого коммутатора может различаться в пределах 62-106 тыс. грн. Это в полтора раза дешевле договорной цены. Однако победитель, как того требовала тендерная документация, принес справку от ГП "Госвнешинформ", в которой коммутаторы с доставкой стоили 168-176 тыс. грн без НДС. При этом вышеупомянутых видеокамер в справке вообще не оказалось.

Гарантийный срок на объект работ составляет 10 лет, а на оборудование – год.

Цена сделки на 12% ниже ожидаемой стоимости закупки в 86,2 млн грн.

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Более дорогими конкурентами победителя торгов на малоактивных торгах были столичные ООО "Принт Эксперт" Екатерины Самар, Александра Савенко и Владимира Сечкин и ООО "ИТ-Интегратор" Надежды Омельченко, экс-менеджера фирм Александра Кардакова.

Основателем и директором "Билинтех Украины" является Виктор Шахов, который в свое время был советником Сергея Рыбки – экс-председателя правления АО "Гипросвязь" Госспецсвязи.

Ранее соучредителем был Владислав Бибик, до того – Олег Деревянченко, а по крайней мере до конца 2014 года – Виктор Белов, заместитель Рыбки на прежней должности в "Гипросвязи". Белов также был первым заместителем бывшего и. о. директора ГП "Украинский научно-исследовательский институт связи" ("УНИИС") Госспецсвязи Сергея Мороза. Тот владеет ООО "ВМ Констракшн Украина", которое с 2017 года получило подрядов исключительно у КГГА на 396,77 млн грн, преимущественно по созданию сетевой инфраструктуры.

Всего с 2015 года "Билинтех Украина" получила подрядов на 392,9 млн грн, преимущественно у КГГА.