Sony выкупила 100% акций американской телекомпании с офисом в Киеве

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на профильное издание о телерынке Deadline, передает БизнесЦензор.

После закрытия сделки Sony получит 100% акций в GSN.

GSN Game Show Network – американский телеканал, специализирующийся на развлекательных программах и шоу, в частности производящий оригинальные популярные проекты America Says, The Chase, Common Knowledge, Catch 21 и другие.

У компании также есть быстрорастущее подразделение разработки мобильных и браузерных игр GSN Games. В портфолио GSN Games такие игры, как Casino, Bingo Bash, Solitaire TriPeaks и WorldWinner.

У GSN Games 6 офисов: в Лондоне, Бостоне, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Бангаллоре и в Киеве. По данным DOU, украинский офис насчитывает до 80 специалистов.