Власти Киева разрешили строительство девятиэтажного ТРЦ на месте книжного рынка "Петровка"

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА своим приказом от 3 октября выдал ООО арендатору участка – ООО "Б.В." – градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства торгово-общественного центра на ул. Вербовая, 21, 23, передает БизнесЦензор со ссылкой на КиевVласть.

Согласно ГУО, строительство планируется на земельном участке площадью 0,9899 га. Целевое назначение земли – для строительства и обслуживания торгово-общественного центра "Петровка". Функциональное назначение – территория общественных зданий и сооружений.

В ГУО прописано, что гранично допустимая высота проектируемых зданий должна ограничиваться 26 метрами (примерно 9 этажей), но окончательная высота будет определена проектной документацией.

Часть участка, как указано в ГУО, попадает в границы исторического ареала, поэтому при проектировании нужно учесть закон "Об охране культурного наследия". Также заказчик должен вести проектирование с учетом того, что участок попадает в санитарно-защитную зону учреждений коммунального хозяйства, сооружений внешнего транспорта и зону инженерных сооружений и сетей.

Кроме этого, ему необходимо получить согласие на строительство от КП "Киевский метрополитен", а также учесть перспективный пересадочный узел электропоездов с переходом до станции метро "Почайна" и ул. Вербовая.

На ул. Вербовая, 21, 23 находятся книжный и вещевой рынки "Петровка". 0,95 га земли для расположения рынка по этому адресу в 1996 году получило ООО "Солидарность".

Эта компания тесно связана с Игорем Вильдманом – депутатом Киевсовета трех созывов, экс-замминистра экологии и природных ресурсов, которого называют собственником рынков на Петровке.

Позже землю переоформили на принадлежащее Вильдману ООО "Б.В.", которому сейчас и выдали Градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства ТРЦ.

Напомним, о планах построить ТРЦ на Петровке известно давно. Еще в начале 2011 года директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что ради ТРЦ снесут часть хозяйственного и книжного рынков. Он обещал, что в новом ТРЦ обеспечат места для тех торговцев, чьи точки снесут.