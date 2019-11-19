Зеленский: Тимошенко предлагала своих кандидатов на "сладкие" должности в обмен на поддержку

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции", – отметил президент.

"Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали", – добавил Зеленский.

Ранее в эфире ICTV Тимошенко заявила, что предлагала некоторых специалистов новым властям после победы президента Владимира Зеленского на выборах для реализации реформ и привлечения в страну инвестиций.