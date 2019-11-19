Набсовет объявил конкурс на нового главу правления "Укрэксимбанка"

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов от 18 ноября, передает БизнесЦензор.

Прием документов от претендентов на участие в конкурсном отборе продолжится до конца 2 декабря.

При этом финальный этап отбора – собеседование с наблюдательным советом банка – запланирован уже на 6 декабря.

Как сообщалось, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в субботу в Киеве в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Гриценко в виде залога в 3 млн грн без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн грн и взять его под стражу.

Подозреваемый также обязан не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Гриценко подозревается в участии в период с сентября 2014 года по настоящее время в преступной организации, в составе которой по заказу бывшего первого вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова и олигарха Сергея Курченко он помогал легализовать $100 млн. Общая сумма предполагаемой легализации - $506 млн.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.