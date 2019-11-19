"Укрспирт" перечислил дивиденды в госбюджет, – Милованов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Укрспирт" сегодня перечислил государству первые платежи. 1,7 млн грн налога на прибыль за третий квартал и 2,5 млн грн дивидендов", – сообщил Милованов.

Министр напомнил, что с 1 ноября проходит финансовый и технический аудит "Укрспирта".

Как сообщалось, в 2018 году чистая прибыль "Укрспирта" составила 22 млн грн.

Напомним, на минувшей неделе Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" относительно либерализации деятельности в сфере производства спирта".

23 октября Кабмин назначил исполняющим обязанности директора госконцерна "Укрспирт" советника министра экономики Сергея Блескуна вместо Юрия Лучечко.