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18.11.19 19:46

Киев не будет платить за некачественное питание детей в школах, – КГГА

В столице с 2020 года начнут действовать новые тендерные условия для заказа услуг организации питания в школах.

школа

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский во время совещания с главами районов, передает БизнесЦензор

"За этот год мы достаточно серьезно продвинулись в реформировании образовательных направлений в столице, в частности, что касается системы питания. Самый большой вопрос, которое было как у родителей, так и общественности в целом – качество школьного питания. Для решения этого вопроса мы разработали новые тендерные требования, которые станут инструментом улучшения качества. Отныне районные управления образования, как заказчики услуги школьного питания будут иметь унифицированные стандарты во всем городе", – отметил Мондриевский.

В рамках этой тендерной документации были заложены следующие принципы:

"Город больше не будет платить за отходы. Это означает, что в случае, когда продуктов выбросили больше, чем детки съели, предприятие не получит средств. Таким образом, мы приобщаем более 300 тыс. маленьких "контролеров" – учеников, которые и пробуют эти завтраки. Наша главная цель – качественное, полезное и вкусное питание. Поэтому по новым правилам мы обяжем предприятия, предоставляющие эту услугу, ответственно относиться к приготовлению блюд для наших деток. К тому же штраф в размере 20% от цены, определенной в договоре, является эффективным инструментом для этого", – добавил заместитель председателя КГГА.

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