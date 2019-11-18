НБУ ожидает средства от продажи пула по кредитным договорам трех банков в декабре

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Средства будут направлены на погашение задолженности по предоставленным кредитам рефинансирования. Ожидается, что средства поступят в декабре.

В указанном пуле проданы имущественные права по кредитам ООО "Яблоневый Дар" (кредит ПАО "Дельта Банк"), ЧПП "Квадро" (кредит ПАО "КБ "Надра"), ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" и ЧАО "Росава" (кредиты ПАО "Банк "Финансы и Кредит"). Организатором торгов была компания "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN).

"Успешная продажа пула активов с привлечением международных советников свидетельствует о большой работе, проведенной в рамках подготовки торгов и реализации маркетинговых мероприятий среди потенциальных инвесторов, которые получили очередной сигнал, что рынок проблемных активов в Украине является открытым и работает по понятным правилам", - отметил начальник Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.

Также он добавил, что успешная реализация пула активов вошла в тройку крупнейших сделок по цене продажи заложенных Национальном банке активов.

Крупнейшей продажей сейчас является продажа кредитов ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "ДВ Инвест Недвижимость", в залоге которых имущественные права на недостроенный ТРЦ "Республика" за 777,1 млн грн. Кроме того, за 331,3 млн грн удалось реализовать кредиты предприятий ЧАО "ДМЗ" и ПАО "ШУ "Покровское.

За 10 месяцев 2019 года Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2 234,0 млн грн.