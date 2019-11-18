В приложении Kyiv Smart City появятся оповещения о дорожных работах

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Система напомнит, если срок действия купленного QR-билета заканчивается. В дни общегородских мероприятий пользователям приходят сообщения о перекрытии дорог и изменении маршрутов общественного транспорта.

Разработчики также запустили в приложении раздел "Афиша мероприятий". Для удобства создано три подразделения: "Культурные мероприятия", "Отдых", "Образовательные мероприятия". При включенной геолокации пользователи могут выбирать события по таким параметрам, как время, популярность и место проведения.

Если активный киевлянин хочет поместить в приложение собственное мероприятие, он будет иметь такую возможность. Необходимо лишь создать ивент на ресурсе kyivmaps, который интегрирован в приложение, и в разделе "Афиша" все пользователи программы увидят новое мероприятие. В 2020 году развитие приложения продолжится.

"Для того, чтобы поместить город в смартфон, была создана платформа реестров, в частности, реестр жителей, а также внедрены десятки информационных систем. Сейчас десятки специалистов создают технические решения для внедрения новых сервисов платформы. В ближайшее время планируется предоставить пользователям возможность записать ребенка в детский сад, оплатить штраф за парковку, написать онлайн-петицию, зарегистрировать питомца в реестре домашних животных, написать обращение в Контактный центр 15-51, проголосовать за проекты Общественного бюджета и разработать сервис "Активный киевлянин", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Приложение Kyiv Smart City полностью ориентировано на пользователей. Киевляне могут голосовать за услуги, которые они хотят видеть в приложении в первую очередь. Для этого нужно нажать на иконку "Хочу!" рядом с желаемой функцией, которая еще находится в разработке. В разделе "Обратная связь" можно задать вопрос или позвонить по указанному номеру.