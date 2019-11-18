Yahoo Japan объединится с мессенджером Line в компании стоимостью $30 миллиардов

SoftBank сообщил, что сделка о слиянии Yahoo Japan, которая изменила в прошлом месяце название на Z Holdings, и Line, принадлежащей южнокорейской Naver Corp, будет завершена в октябре 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компании планируют заключить окончательное соглашение к следующему месяцу, в результате которого SoftBank и Naver создадут совместное предприятие, контролирующее Z Holdings, который, в свою очередь, будет управлять Yahoo Japan и Line.

Z Holdings при этом останется консолидированной дочерней компанией SoftBank Corp.

SoftBank и Naver, которой принадлежит 73% убыточной Line, планируют объявить тендер на продажу остальных бумаг компании по цене 5 200 иен за акцию.

Бумаги Line закрыли торги понедельника ростом на 2,18% до 5 150 иен.