БизнесЦензор

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18.11.19 20:06

Yahoo Japan объединится с мессенджером Line в компании стоимостью $30 миллиардов

Японский холдинг SoftBank Corp планирует объединить свое интернет-подразделение Yahoo Japan с разработчиком мессенджера Line Corp для создания технологического гиганта стоимостью $30 млрд, который должен составить конкуренцию таким соперниками, как Rakuten.

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SoftBank сообщил, что сделка о слиянии Yahoo Japan, которая изменила в прошлом месяце название на Z Holdings, и Line, принадлежащей южнокорейской Naver Corp, будет завершена в октябре 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компании планируют заключить окончательное соглашение к следующему месяцу, в результате которого SoftBank и Naver создадут совместное предприятие, контролирующее Z Holdings, который, в свою очередь, будет управлять Yahoo Japan и Line.

Z Holdings при этом останется консолидированной дочерней компанией SoftBank Corp.

SoftBank и Naver, которой принадлежит 73% убыточной Line, планируют объявить тендер на продажу остальных бумаг компании по цене 5 200 иен за акцию.

Бумаги Line закрыли торги понедельника ростом на 2,18% до 5 150 иен.

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