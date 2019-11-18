Мариупольский порт получил временного руководителя

Об этом говорится в сообщении Мариупольского порта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины согласовал назначение руководителя Мариупольского морского торгового порта Александра Олейника и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Южный". Исполнять обязанности директора нашего предприятия в течение ближайших двух месяцев будет заместитель директора по эксплуатации Юрий Балан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на кадровые изменения, Мариупольский порт работает в прежнем режиме и продолжает реализацию Стратегической программы развития предприятия, в том числе строительство зернового терминала.