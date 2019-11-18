Cуд Лондона дал Коломойскому отсрочку до 10 января для суда с "Приватбанком", – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в банке, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, адвокат Майкл Булс, представляющий Коломойского, просил судью Высокого суда Брайана Ролингса дать ему время для подготовки к защите до 25 февраля, однако суд определил дату до 10 января.

Как сообщалось, ранее бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к лондонскому судье с просьбой предоставить им дополнительное время для защиты против обвинений о выводе $2,6 млрд из национализированного "Приватбанка".

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Напомним, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.