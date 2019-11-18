В Киеве выписали 4,4 миллиона штрафов за выезд на полосу общественного транспорта

Об этом сообщил советник Киевского городского главы Максим Бахматов, передает БизнесЦензор.

"Мы уже можем отчитаться о первых результатах мер усиления контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирование полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером – с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Только за месяц (с 15 октября до 14 ноября) вынесено 8 600 постановлений на почти 4,5 млн грн", – сообщил Бахматов.

Он также напомнил, что 7 ноября ввели перекрытие въезда в Киев с Житомирского направления для грузового транспорта в часы пик.

"Локацию отрабатывает патрульная полиция и ОО "Муниципальная стража". Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, но, по нашему замыслу, со временем ограничения будут действовать и на других въездах. Ранее, в сентябре, въезд в Киев ограничили с Бориспольского направления, где останавливают 150 единиц грузового транспорта ежедневно", – добавил Бахматов.

В октябре в столице заработала координационная группа по планированию и улучшению городского трафика, инициированная Бахматовым. Руководители транспортной инфраструктуры Киева и правоохранительные органы объединили усилия для улучшения трафика города.