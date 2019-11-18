Госводагентство планирует создать 4 современных лаборатории мониторинга вод

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины, передает БизнесЦензор.

"Дорожную карту" целей развития мониторинга вод в Украине представили в Госводагентстве.

"Необходимое основание для подготовки программы диагностического мониторинга уже выполнено. Теперь должны приступить к следующим шагам: подготовке программы мониторинга для всех речных бассейнов, аккредитации лабораторий по ISO 17025 и постепенному увеличению покрытия мониторингом массивов поверхностных вод Украины", - отметил первый заместитель председателя Госводагентства Михаил Хорев.

Отмечается, что вопросы создания современной лаборатории мониторинга качества почв актуальны в современных условиях открытия рынка земли, особенно для аграриев, которые станут потенциальными потребителями таких услуг.

В целом к 2022 году Украина будет иметь полную картину относительно химического состояния массивов поверхностных вод. Кроме того, есть перспективы развития – внедрение исследовательского мониторинга, который обеспечит выезд в "горячих точках" и оперативное реагирование в случаях аварийных загрязнений.

На сегодня Госводагентство для обеспечения выполнения измерений приоритетных загрязняющих веществ осуществляет обустройство 4 базовых лабораторий в Украине.

Уже с 1 января 2019 года было начато выполнение диагностического мониторинга вод в бассейне Дона, а с 1 июля – запущена в работу лаборатория Днестровского БУВР (бассейнового управления водными ресурсами), которая осуществляет измерение приоритетных веществ в бассейнах Днестра, Дуная и Вислы в трансграничных и питьевых створах.

Со второго полугодия 2020 года планируется запустить в работу лабораторию Межрегионального офиса защитных массивов днепровских водохранилищ и расширить функционал лаборатории Северско-Донецкого БУВР.

Одновременно планируется создание современной лаборатории БУВР рек Причерноморья и нижнего Дуная.

До конца текущего года убдет сформирована программа диагностического мониторинга на 2020 год для речных бассейнов Днестра, Дуная и Вислы и операционного – для бассейна Дона – в части выполнения ее Агентством.

В 2020 году в программу мониторинга будет включено 3,1% массивов поверхностных вод.

В 2021 году будет 4 современных лаборатории мониторинга вод для определения химического состояния водных массивов.

Постепенное расширение мощностей лабораторий даст возможность в 2022 году охватить мониторингом более 7% массивов поверхностных вод в Украине.

Для сравнения: европейским хедлайнером мониторинга качества вод является Франция, которая проводит мониторинг 50% поверхностных вод. Но для Украины это только начало, потому что процент высчитывается в зависимости от наличия персонала и количества лабораторий.

Полученные данные станут основой для подготовки реалистичных планов управления речными бассейнами для достижения хорошего состояния вод.