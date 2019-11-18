Украина увеличила производство мяса и яиц

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

По данным Госстата, производство молока в стране в январе-октябре сократилось на 3,6% - до 8,3 млн тонн.

При этом производство яиц выросло на 4% - до 14,3 млрд штук.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Производство мяса в Украине в 2018 году выросло на 1% - до 3,3 млн тонн, молока - сократилось на 2% - до 10 млн тонн, яиц - выросло на 4%, до 16,1 млрд штук.