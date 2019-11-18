Прокуратура потребовала арестовать главу "Укрэксимбанка" с залогом в 100 миллионов

Об этом прокурор сообщил во время заседания в Печерском райсуде Киева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в субботу в Киеве в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

По данным следствия, Гриценко, злоупотребляя своим служебным положением, вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.