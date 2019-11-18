Компания "Нафтогаза" выплатит долг по зарплате арестованным ТЭЦ Дубневичей

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам состоявшейся утром в понедельник встречи нового управляющего Новороздольской ТЭЦ с уволившимися из-за невыплаты зарплаты работниками, передает БизнесЦензор.

"Уже 136 человек написали заявления на прием на работу. В Новояворовске – 164 работника перезаключили договор с новым управляющим. Завтра утром состоится выплата первой части денег работникам в двух городах", – сказано в сообщении.

Планируется, что в течение трех дней после первых выплат работникам новый управляющий официально их трудоустроит. Второй транш зарплат будет на следующей неделе.

В ближайшее время новый управляющий также должен получить лицензии на производство тепловой и электрической энергии и на транспортировку и поставку тепловой энергии, а также разрешение на концентрацию у Антимонопольного комитета, чтобы заключить новый договор поставки газа с НАК "Нафтогаз".

В части процесса подготовки к запуску отопления отмечается, что работники Новояворовской ТЭЦ уже вышли на работу и начали заполнять водой сети, ликвидируют порывы с привлечением бригад из Львова и Жидачева. В среду там собираются запустить газ. В Новом Роздоле отопление появится в конце недели.

Как сообщалось, на минувшей неделе новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.

Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

ЧП "Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

Летом 2019 года "Нафтогаз" заявлял, что общая задолженность "Гарант Энерго М" перед НАК составляла 313 млн грн, что ставит под угрозу начало отопитеьлного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле.

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их знакомство.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).