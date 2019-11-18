"Белавиа" увеличит норму провоза ручной клади. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, предоставленную авиакомпанией, передает БизнесЦензор.

В новой системе тарифов будут доступны безбагажные тарифы. Отмечается, что по безбагажным тарифам ручную кладь нельзя будет сдавать в багаж.

Количество мест и стоимость авиабилетов в различных тарифных предложениях будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов.

Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту "туда-обратно" будет составлять до 65 евро в зависимости от направления.

Все тарифы авиакомпании епетрь разделены на пять групп: "Промо", "Лайт", "Смарт", "Флекс" и "Бизнес".

В тарифных брендах "Промо" и "Лайт" будут предлагаться самые доступные по стоимости авиабилеты. Оба тарифа дают возможность бесплатно перевезти только ручную кладь весом не более 10 кг. При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для вышеуказанных брендов.

В тарифы группы "Смарт" включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Тарифы "Смарт" также предполагают возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.

Условия тарифа "Флекс" предполагают, кроме бесплатного провоза ручной клади, бесплатный провоз одного места багажа весом до 32 кг. Услуга предварительного выбора места в салоне, а также изменения даты вылета и возврата билета предоставляются бесплатно.

"Бизнес" тариф включает в себя наибольшее количество услуг: бесплатный провоз двух мест ручной клади весом не более 10 кг каждое и двух мест зарегистрированного багажа весом до 32 кг каждое, бесплатный предварительный выбор места на борту и возможность изменения и возврата билета до и после вылета. Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам, путешествующим по тарифу "Бизнес", приоритетную посадку, обслуживание в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.

Спортивное снаряжение перевозится без дополнительной оплаты согласно действующим правилам авиакомпании по тарифам групп "Смарт", "Флекс" и "Бизнес".

Новые правила тарифов распространяются на авиабилеты, приобретенные с 18 ноября в рамках новой тарифной концепции. К авиабилетам, оформленным ранее, применяются правила, действовавшие на момент покупки авиабилета. В то же время новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18 ноября будут применяться ко всем авиабилетам.

Ранее сообщалось о запуске в тестовом режиме продажи товаров duty free на рейсах "Белавиа".