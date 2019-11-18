Поставщик самосвалов для ОГХК через суд отменил штраф за сговор на тендере на 62 миллиона

Об этом свидетельствует решение суда от 30 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд решил, что вывод АМКУ о сговоре двух компаний на торгах являет собой следстви "ограниченного круга факторов".

В частности, суд решил, что АМКУ не доказал наличие связей "Юромаша" и "Голекса" через фирму "Аргепо" (единоличная владелица "Юромаша" Анна Покотилова является соучастником ООО "Аргепо", руководителем которого является Сергей Коляденко - совладелец ООО "Голекс").

Кром того, по мнению суда, АМКУ не опроверг доводов о том, что местонахождение "Юромаша" и "Голекса" по одному адресу и получение почтовой корреспонденции по одному адресу не может быть доказательством нарушения конкурентного законодательства.

Суд также решил, что наличие финансово-хозяйственных отношений между "Голексом" и владелицей "Юромаша" Анной Покотиловой не говорит о согласованности действий ответчиков.

По мнению суда, наличие хозяйственных связей между ответчиками в 2017-2018 годах также не может свидетельствовать о взаимных интересах в отношении совместной деятельности и наличии их договоренности о результатах спорных торгов. Суд отметил, что комитет также не дал оценки тому обстоятельству, что между тремя участниками спорных закупок существовала ценовая конкуренция в ходе аукциона.

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Как сообщалось, в сентбяре глава АМКУ Юрий Терентьев заявил, что компании "Юромаш" и "Голекс" признаны виновными в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а именно в сговоре на торгах по закупке самосвалов грузоподъемностью 55 тонн. для Вольногорского горно-металлургического комбината, который входит в ОГХК.

По результатам расследования на ООО с иностранными инвестициями "Юромаш" наложен штраф в размере 62 млн грн, на ООО "Голекс" – 4,5 млн грн.

Напомним, филиал "Вольногорский горно-металлургический комбинат" ПАО "ОГХК" в апреле-июне 2018 года по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО с ИИ "Юромаш" о закупке 18 самосвалов на общую сумму 353,16 млн грн.

"Голекс" и "Юромаш" предлагали самосвалы Bell B60E. На обоих торгах "Юромаш" сделал самые дорогие заявки, и одержал победу благодаря тому, что заказчик отклонил более дешевых победителей аукционов.

При этом СМИ заметили, что представители "Голекса" и "Юромаша" загружали документы на рассмотрение заказчику синхронно.

"Голекс" принадлежит Геворку Бабаяну из Германии (95%), представителем которого в одном из протоколов собраний значится Николай Недотопа, и киевлянину Сергею Коляденко (5%). Совладелец "Голекса" Сергей Коляденко также руководит ООО "Аргепо" Анны Покотиловой, Яны Герцог, Ирины Дорощук и Дмитрия Кукарекина. Упомянутая Анна Покотилова - единственная владелица "Юромаша", которым руководит Яна Герцог. Покотилова также владеет долей в ООО "Туристическая компания "Киевский спутник", которому КГГА заказывает услуги приема иностранных делегаций, организации конференций и тому подобное.