Кабмин запустил проект по внедрению инструментов Google, – Дубилет

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы официально стартовали пилот по внедрению инструментов Google в Кабмине. Мы договорились с Google, нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов", – сообщил министр.

По словам Дубилета, прежде всего речь идет об использовании Google Docs и Spreadsheet.

"Вы даже не представляете, сколько времени тратят государственные служащие из-за того, что не могут просто "зашерить" документы и работать над ними вместе. Вместо этого куча времени уходит на логистику бумажек и чертежу по ним карандашами", – отметил чиновник.

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"Также рассчитываю на Google Forms. Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную", – добавил Дубилет.

Министр сообщил, что на этой неделе официально начались курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

Дубилет добавил, что в определенных случаях инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но их немного.