БизнесЦензор

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18.11.19 14:56

Крупные сети АЗС начали повышать цены на автогаз

Розничные сети в период с 15 по 18 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-20 копеек за литр, тогда как в последние недели его стоимость на АЗС снижалась.

Крупные сети АЗС начали повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети Glusco и UPG подняли цены на 23 и 20 коп. – до 11,17 и 11,20 грн за литр соответственно.

В столичной сети KLO газ подорожал на 15 копеек – до 12,14 грн/л.

В сетях SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Параллель", BVS и Mango автогаз подорожал в пределах 10 коп./л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 ноября выросла на 3 копейки – до 11,50 грн/л.

Оптовые цены автогаза начали рост с конца октября. За этот период цена ресурса выросла на 4% (700 грн за тонну) – до 18 659 грн/т.

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