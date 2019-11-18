Немецкий бизнесмен зарегистрировал фирму в оккупированном Крыму вопреки санкциям

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к проекту и собеседника, близкого к оккупационным властям полуострова, передает БизнесЦензор.

Еще 26 июля Винклер с партнерами – Валентиной Артамоновой и Лесей Вознюк – зарегистрировал в Феодосии компанию "Новая энергия плюс" с уставным капиталом в 1 млн руб.

У Винклера – 50%, у Артамоновой – 45%, Вознюк владеет долей в 5%, следует из данных СПАРК. Гендиректор – Геннадий Артамонов. Основной вид деятельности компании – "производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии".

Артамоновы – совладельцы ООО "Судомеханический завод", зарегистрированного в Феодосии в 2014 году.

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Винклер – один из основателей немецкой группы компаний zWe, которая была основана как инжиниринговая компания в 2001 году, а сейчас занимается строительством ветропарков в Германии.

В октябре zWe сообщила, что с лета этого года "активно работает в Российской Федерации" и вместе с партнерами готовится к производству турбин для ветроустановок на западе РФ.

По данным источников РБК, "Новая энергия плюс" вела переговоры с оккупационными властями Крыма о модернизации ветряков, которые были захвачены после незаконной анеексии полуострова Россией. Всего в Крыму находится несколько ветропарков мощностью до 85 МВт.

Напомним, в 2014 году ЕС и США ввели санкции в отношении Крыма, запретив своим гражданам и компаниям-резидентам инвестировать в оккупированный регион, в том числе поставлять энергооборудование.

По словам юриста адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, если Винклер – немецкий гражданин (в данных российских реестров его гражданство не указано), он уже нарушил санкции, оплатив свою долю участия в уставном капитале крымской компании.

За умышленное нарушение санкций для граждан Германии возможна уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, за неумышленное – штраф до 500 тыс. евро, отметил юрист Quorus GmbH Евгений Жилин. Для компаний и их руководства предусмотрена финансовая ответственность в виде штрафов, исчисляемых семизначными цифрами в евро, добавил юрист.