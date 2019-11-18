Генпрокуратура сообщила о подозрении Ляшко за драку с Герусом

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет, передает БизнесЦензор.

"По версии следствия, указанное лицо 6 ноября 2019 года в помещении международного аэропорта "Борисполь" нанесло телесные повреждения народному депутату Украины", – сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения экс-нардепу в виде содержания под стражей.

Видео вручения подозрения бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выложил на своей странице в сети Facebook.

Напомним, 6 ноября Ляшко и народный депутат от "Слуги народа", глава парламенского комитета по воспросам энергетики Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь" из-за вопроса импорта электроэнергии. По мнению Геруса, Ляшко отстаивает интересы олигарха Рината Ахметова.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес", – заявил Герус.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герс, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.