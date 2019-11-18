Кабмин выделил 730 миллионов на погашение долгов по зарплате перед медиками

Как сообщает пресс-служба Минздрава, эти средства должны быть использованы на погашение задолженности заработных плат медикам, передает БизнесЦензор.

"Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские учреждения", – отмечается в сообщении.

В Минздраве констатируют, что вопрос задолженности по выплате зарплат медикам возникает ежегодно во второй половине года.

"Это следствие той системы финансирования, которую Минздрав меняет. Результатом стало то, что там, где медучреждения получают оплаты от Национальной службы здоровья Украины, не только забыли о задолженности зарплат, но и смогли до трех раз повысить доход медперсонала. Это касается всего первичного звена в стране. С полным внедрением реформы медицинская субвенция перестанет существовать, а вместе с ней и вопрос задолженностей зарплат", – пояснили в министерстве.

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Минздрав напоминает, что большинство медицинских заведений уже в апреле 2020 года перейдут на модель финансирования "деньги ходят за пациентом".

В то же время медицинская субвенция на каждую область выделяется из расчета на одного жителя. Есть исключения, когда отдельные области, например, горные районы получают увеличенное финансирование.

"Все находятся в равных условиях финансирования, но из года в год в одних и тех же областях возникает задолженность по выплате зарплат", – отмечается в сообщении.

Напомним, новый механизм финансирования первичного звена медицинской системы заработал в Украине с 1 июля 2018 года. С тех пор все учреждения, которые предоставляют первичную медицинскую помощь, подписали договор с Национальной службой здоровья Украины и перешли на новую модель финансирования.

Почти 29 млн украинцев уже выбрали своего врача в этих заведениях. И за ними в учреждения уже "пришли" 17 млрд грн, которые Нацслужбы здоровья направила на оплату медицинских услуг конкретным пациентам.