Российский "Яндекс" начал согласовать изменения в руководстве компании с Кремлем, – СМИ

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, передает БизнесЦензор.

"Конечно, такие решения не принимаются без согласования с руководством страны, администрацией президента", – заявил собеседник агентства.

По его словам, в Кремле считают, что предложенная схема "во многом снимает опасения государства, связанные с информационной безопасностью".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что изменения в структуре управления "Яндексом" согласовывались с Кремлем, отметив, что в Кремле "с большим вниманием следят за этими решениями, поскольку компания является системообразующей в своей отрасли и чрезвычайно важна с точки зрения нашего инновационного будущего и развития нашей экономики".

Ранее в понедельник стало известно, что совет директоров "Яндекса" вынесет на собрание акционеров предложения по созданию такого фонда. Фонд сможет выдвинуть в совет директоров компании двух человек из 12.

Фонд также сможет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Эти права фонду даст обновленная "золотая акция" "Яндекса". Сейчас она принадлежит "Сбербанку". Предполагается, что банк передаст ее фонду общественных интересов, и права по ней будут расширены. Пока она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

В "Яндексе" утверждают, что влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд не сможет.

Давление на "Яндекс" в России усилилось после того, как летом депутат-единоросс Антон Горелкин внес в Думу законопроект, в котором предложил ограничить до 20% долю иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах. Новости о законопроекте с лета вызывали значительные колебания котировок "Яндекса".

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Как сообщалось, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.