Украина вводит новые правила ввоза продуктов животного происхождения с 24 ноября

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

В ведомстве напомнили, что соответствующий приказ Минагрополитики №553 был издан еще 16 ноября 2018 года и до 24 ноября продолжался переходной период. Переход на новые нормы готовился с 2016 года с участием представителей бизнеса, профильных ассоциаций и экспертов ЕС и учитывает положения европейского законодательства в части приближения к требованиям ЕС.

В частности, приказом №553 в Украине применяются принципы зонирования.

"Указанное соответствует международной практике "гибкости" торговли, когда разрешается импортировать животных или продукции из зон или компартментов, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных", – сказано в сообщении.

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Кроме того, новым порядком предусмотрено уменьшение количества диагностических исследований в отношении животных, которые должны проводиться на территории страны-экспортера.

"В результате будет уменьшена финансовая нагрузка на операторов рынка, которые планируют ввозить в Украину живых животных", – пояснили в Гопродпотребслужбе.

Приказом №553 также установлены требования к таким новым категориям продуктов, как композитные продукты, желатин, коллаген, молозиво, лягушачьи лапки и улитки, 33 категории побочных продуктов и продуктов их обработки, переработки.

Также сформирован перечень стран и мощностей (объектов), которые в течение последних пяти лет поставляли на таможенную территорию Украины живых животных и репродуктивного материала.

"Сейчас ведется работа с компетентными органами торговых партнеров по актуализации данного перечня и утверждение мощностей (объектов), которые имеют право импорта в Украину и соответствуют обновленным импортным требованиям", – сказано в сообщении.