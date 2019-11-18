Коломойский попросил дополнительное время для суда с "Приватбанком" в Лондоне

Об этом сообщает специализированный британский ресурс о юридической информации law360.co.uk, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В 2017 году "Приватбанк" подал иск против бывших владельцев Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойскому на сумму $2,6 млрд, предоставив доказательства того, что они выводили деньги из банка, используя фиктивные кредитные операции с участием нескольких английских компаний, связанных с поставками товаров. Первый суд в Англии решил, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела.

В октябре "Приватбанк" выиграл апелляцию на это решение, после чего Высокий суд Лондона начнет полноценное рассмотрение дела.

Однако теперь Майкл Булс, представляющий Коломойского, попросил судью Высокого суда Брайана Ролингса дать ему время до 25 февраля, заявив, что было бы "неразумно", если Коломойский вынужден был бы готовится к защите всего за 10 дней.

Булс добавил, что оспаривание юрисдикции требует меньше работы, чем полное судебное разбирательство.

В свою очередь адвокат "ПриватБанка" Эндрю Хантер выступил против, заявив, что "неоправданно" предполагать, что обвиняемые еще не провели подробной подготовки к претензиям банка.

"Невероятно предположить, что, решив оспорить WFO (всемирный ордер на арест активов) и юрисдикцию английского суда и потратить при этом огромные суммы денег, они и их адвокаты не исследовали все возможные основания для оспаривания дела по сути", – сказал Хантер.

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Как сообщалось, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.