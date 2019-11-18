Запасы угля на складах ТЭС превысили 2,2 миллиона тонн

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, в то м числе запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 551,1 тыс. тонн, что на 24,6% (108,7 тыс. тонн) больше, чем неделю назад и в 2,5 раза больше чем годом ранее (218,8 тыс. тонн).

Запасы газового угля на складах ТЭС составляют 1,69 млн тонн, что на 9,2% (142,2 тыс. тонн) больше запасов на 11 ноября и на 15,9% (на 231,7 тыс. тонн) больше чем год назад.

В тоже время запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 10,1% (на 18,8 тыс. тонн) – до 167,3 тыс. тонн, что ниже прошлогодних на 15% ( на 29,5 тыс. тонн).

Напомним, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1,41 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.