"Проминвестбанк" закроет мобильный банкинг для физлиц с 10 декабря

Как сообщили в банке, дистанционное обслуживание будет приостановлено для физических лиц, а юридические лица смогут и дальше пользоваться системой дистанционного управления счетами "Клиент-Банк", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам представителя банка, это связано с тем, что ПИБ постепенно прекращает работу с физическими лицами.

Как сообщалось, ранее "Проминвестбанк" (ПИБ) объявил, что в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами. В частности, с 1 декабря банк прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard.

Читайте также: Депозиты населения в "Проминвестбанке" сократились в 18 раз

6 ноября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы российской госкорпорации ВЭБ.РФ ("Внешэкономбанк") и ее украинской "дочки" ("Проминвестбанка"), оставив без изменений постановление Киевского апелляционного суда, которым по требованию ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (связана с Игорем Коломойским) был отменен судебный запрет на продажу 99,77% акций банка.

Ранее Государственная исполнительная служба арестовала акции "Проминвестбанка", после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры в сентябре арестовал центральный офис Проминвестбанка в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка" и считает незаконным аукцион по продаже его акций. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 76 действовавших банков.