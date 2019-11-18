Билл Гейтс вернул первое место в рейтинге богатейших людей планеты

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Гейтса составляет $110 млрд, а как Безоса – $109 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По оценке составителей рейтинга, состояние Гейтса увеличилось в этом году на $19,5 млрд на фоне роста акций Microsoft на 48%.

Бумаги Microsoft выросли в цене на 4% с конца октября, когда компания получила 10-летний контракт на сумму $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США.

В свою очередь Безос потерял часть состояния в результате развода, завершившегося летом этого года. Его бывшая супруга – Маккензи Безос – заняла 24 место в рейтинге Bloomberg Billionaires с состоянием в $35 млрд. Тем временем, состояние Безоса уменьшилось на $16,2 млрд.

Третье место в списке Bloomberg Billionaires в этом году занял французский магнат Бернар Арно ($103 млрд), возглавляющий группу LVMH, четвертое – известный инвестор Уоррен Баффет ($86,6 млрд), пятое – глава Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

Среди украинских олигархов в рейтинг 500 богатейших людей мира вошел только Ринат Ахметов. Он занимает в рейтинге 339 место с состоянием в $5,61 млрд. По оценкам Bloomberg, за год оно увеличилось на $396 млн.