S&P повысило кредитный рейтинг Киева

Об этом сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства, передает БизнесЦензор.

"Прогноз "Стабильный" отражает наши ожидания того, что Киев сохранит свои высокие операционные излишки, поддержанные устойчивым восстановлением экономики. Прогноз также учитывает наше предположение о том, что город будет брать среднесрочные займы в среднесрочной перспективе", – сказано в сообщении.

S&P также указывает, что повышение рейтинга отражает ожидания агентства, что к концу 2020 года прямой долг Киева будет уменьшен за счет списания части задолженности перед Минфином. Киев успешно завершил аналогичные соглашения с центральным правительством за 2016-2019 годы, что позволило городу списать большую часть своего межбюджетного долга.

"Мы ожидаем, что украинская столица Киев полностью компенсирует свой межгосударственный долг перед Министерством финансов, как только его инфраструктурные проекты будут завершены в 2020 году. Это уменьшит прямой долг города на 50% к 2021 году", – отмечается в сообщении.

В то же время агентство допускает снижение рейтинга Киева, если соглашение с правительством о сокращении долга будет сорвано.

При этом аналитики агентства считают, что неопределенность относительно возможного смещения мэра Киева Виталия Кличко с поста главы столичной государственной администрации и даты следующих местных выборов в 2020 году не повлияет на способность города выполнять свои долговые обязательства.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада при внесении изменений в госбюджет на 2019 год частично сохранила схему списания долга Киева перед государственным бюджетом при направлении этих средств на строительство метро на Виноградарь, тогда как строительство моста на Троещину и замена уличного освещения их этой схемы финансирования были исключены.