Госбюро расследований просит разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Кроме того, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

"В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в мае бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину после бегства из страны в 2014 году и подал в ГБР ряд заявлений о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением, по которым Бюро начало расследования.