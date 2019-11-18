"Метинвест" Ахметова объявил о сокращении расходов и увольнении части сотрудников

Как сообщает пресс-служба холдинга, причиной такого решения стали кризисные явления в отрасли, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

"В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно дальнейших цен на сталь группа "Метинвест" разработала план действий, который поможет компании преодолеть сложную экономическую ситуацию с минимальными потерями", – говорится в сообщении группы.

В частности, "Метинвест" приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом.

В компании также будет проведена оптимизация, направленная на снижение постоянных и административных затрат.

"Оптимизационные мероприятия затронут, в первую очередь, административный персонал и управляющую компанию. В начале 2020 года будет сокращено до 30% административного персонала", – сказано в сообщении.

При этом "Метинвест" приостановит прием персонала на существующие вакансии и ограничит набор людей на место сотрудников, принявших решение об увольнении, за исключением критичных профессий.

Кроме того, будут сокращены расходы на командировки, остановлено обновление автопарков.

Напомним, в январе 2016 года из-за снижения стоимости металлопроката на мировых рынках, "Метинвест" также анонсировал сокращение до 30% админперсонала.

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Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.

Напомним, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.