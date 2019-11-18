Крупнейшая нефтяная компания в мире оценена в $1,7 триллиона

Ценовой диапазон размещения, согласно сообщению компании, составляет 30-32 саудовских риала за акцию, или $8-8,53 за акцию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Уставный капитал Saudi Aramco состоит из 200 млрд обыкновенных акций. Таким образом, вся компания оценена в $1,6 - 1,71 трлн, что ниже ожиданий саудовских властей, изначально рассчитывавших на оценку нефтяного гиганта в $2 трлн.

Сбор заявок на акции компании начался 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных – до 4 декабря.

Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря. Размещение Saudi Aramco пройдет на местной бирже – Tadawul.

IPO Saudi Aramco, как ожидалось, должно было стать крупнейшим в истории, перебив рекорд китайской Alibaba, объем размещения которой в 2014 году составил $25 млрд. Однако при размещении 1,5% акций по нижней границе ценового диапазона Saudi Aramco может не дотянуть до рекорда китайского интернет-гиганта, в этом случае объем IPO саудовской компании составит $24 млрд. По верхней границе объем привлечения может составить $25,6 млрд.

Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.

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Как сообщалось, ранее Saudi Aramco объявила, что до 0,5% акций в ходе IPO может быть продано индивидуальным инвесторам. Это граждане Саудовской Аравии, иностранные граждане, проживающие на территории страны, а также граждане стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива.

Согласно воскресному сообщению Saudi Aramco, розничные инвесторы должны выставлять свои заявки по верхней границе ценового диапазона, то есть по 32 риала ($8,53) за бумагу. Если же итоговая цена окажется ниже этой отметки, инвестор сможет либо вернуть переплату в виде денежных средств, либо получить дополнительные акции компании в рамках опциона на переподписку (он составляет до 15% предложения).