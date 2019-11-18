БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.11.19 10:11

Польша накопила в украинских хранилищах 400 миллионов кубометров газа

Страны Центрально-Восточной Европы готовятся к возможной газового кризиса, вызванного действиями России, поэтому Польша накопила в украинских газохранилищах около 400 млн кубометров газа.

гтс

Об этом заявил вице-президент польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Еще никогда страны Центрально-Восточной Европы не имели газохранилищ, заполненных на 100%, на немецком рынке это было, как правило, 60%. Европа ждет кризис, который снова может вызвать поставщик с востока", – отметил Возняк.

Глава польской компании отметил, что PGNiG хочет иметь в своих хранилищах допольнительный запас газа в объеме более 500 млн кубометров газа больше. При этом польская компания уже накопила также 400 млн кубометров газа в хранилищах в Украине.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100