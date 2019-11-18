Минэкономики уволило 47 директоров госпредприятий, – Милованов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Перезагрузка власти. На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс", – сообщил министр.

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Милованов подчеркнул, что решения об увольнении принимаются коллегиально: министром экономики и его заместителями.

"Мы рассматриваем каждый случай отдельно, и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КPІ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", – отметил глава министерства.

Милованов добавил, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.